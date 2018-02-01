Воспитательница из Екатеринбурга приучала детей к выполнению собачьих команд

Информация o применении насилия в отношении малолетних воспитанников детского сада поступила в следственный отдел по Октябрьскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области. Стало известно, что воспитатель применяет в отношении детей методы психологического и физического насилия.

Дети данного садика в Екатеринбурге неоднократно жаловались своим родителям на поведение воспитательницы. В группе был запрет на посещение туалета во время тихого часа, детей закрывали по одному в спальне или садили на высокий шкаф, били ложкой по различным частям тела и заставляли выполнять собачьи команды: «Сидеть!», «К ноге!», «Ко мне!». Эту информацию родители воспитанников передавали заведующей детского сада, которая обещала начать проверку действий воспитателя.

Воспитатель детского сада свою вину отрицает полностью, говоря, что рассказы o жестоком обращении с детьми – фантазия дошкольников. Прокурорская проверка установила, что этого сотрудника приняли на работу в ноябре 2016 года, и на тот момент у нее не было необходимой квалификации. Как сообщает Lenta.ru, воспитатель от работы уже отстранен, но не уволен.