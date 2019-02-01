40 человек были эвакуированы из-за пожара в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге
Сегодня, 09:28ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 февраля произошел пожар в екатеринбургском ТЦ «Карнавал». 40 человек были эвакуированы.
Сюжеты: Екатеринбург
Возгорание произошло там, где осуществляется выгрузка коробок с товаром. Загорелись именно они. Площадь пожара составила 10 кв. метров, однако в здании было много дыма. Прибывшие на место спасатели эвакуировали персонал ТЦ. Возгорание было ликвидировано за 20 минут.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На место пожара выезжали 18 единиц спецтехники и 80 огнеборцев. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей