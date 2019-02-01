40 человек были эвакуированы из-за пожара в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Возгорание произошло там, где осуществляется выгрузка коробок с товаром. Загорелись именно они. Площадь пожара составила 10 кв. метров, однако в здании было много дыма. Прибывшие на место спасатели эвакуировали персонал ТЦ. Возгорание было ликвидировано за 20 минут.