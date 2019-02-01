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40 человек были эвакуированы из-за пожара в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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40 человек были эвакуированы из-за пожара в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге

Сегодня, 09:28ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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