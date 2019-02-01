Обыск прошел в доме председателя думы Сысерти Александра Карамышева
Сегодня, 18:34ПроисшествияФото: официальный сайт думы Сысертского ГО
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1 февраля в частном доме председателя думы Сысертского ГО Александра Карамышева прошел обыск.
Силовики провели обыск в коттедже Александра Карамышева в поселке Большой Исток. Сообщается, что на колбасную фабрику Карамышева также пришли с обыском.
С весны 2018 года Карамышев фигурирует в уголовном деле по факту мошенничества. Когда он занимал должность главы администрации, в Сысерти была увеличена стоимость домов, предназначенных для переселения людей из ветхого жилья, пишет URA.RU.
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