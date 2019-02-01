Обыск прошел в доме председателя думы Сысерти Александра Карамышева

Силовики провели обыск в коттедже Александра Карамышева в поселке Большой Исток. Сообщается, что на колбасную фабрику Карамышева также пришли с обыском.

С весны 2018 года Карамышев фигурирует в уголовном деле по факту мошенничества. Когда он занимал должность главы администрации, в Сысерти была увеличена стоимость домов, предназначенных для переселения людей из ветхого жилья, пишет URA.RU.