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Подросток пострадал в результате ДТП на ул. Окунева в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc02393

Подросток пострадал в результате ДТП на ул. Окунева в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:56ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД,
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