Подросток пострадал в результате ДТП на ул. Окунева в Нижнем Тагиле

Водитель, находящийся за рулем Opel Astra, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе подростка. ДТП произошло на ул. Окунева в районе дома №39.

О происшествии в Госавтоинспекцию сообщили медики травмпункта, куда подросток был доставлен для оказания помощи. Пострадавший получил ушиб мягких тканей левого коленного сустава.