Подросток пострадал в результате ДТП на ул. Окунева в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:56ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД,
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1 февраля на Вагонке в Нижнем Тагиле в результате ДТП травмы получил подросток.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель, находящийся за рулем Opel Astra, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе подростка. ДТП произошло на ул. Окунева в районе дома №39.
О происшествии в Госавтоинспекцию сообщили медики травмпункта, куда подросток был доставлен для оказания помощи. Пострадавший получил ушиб мягких тканей левого коленного сустава.
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Водитель, допустивший наезд на пешехода, имеет стаж вождения 20 лет. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Он пояснил, что не заметил переходящего дорогу подростка из-за машины, которая стояла впереди, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
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