Предлагал 30 тысяч: житель Красноуральска пытался дать взятку начальнику ОГИБДД
В Красноуральске местный житель обвиняется в попытке дачи взятки в размере 30 тысяч рублей начальнику отдела ГИБДД.
По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемого остановили инспекторы ГИБДД для проверки документов. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский составил протокол об административном правонарушении.
Спустя два дня после этого водитель попытался дать взятку начальнику отдела ГИБДД по Красноуральску. Мужчина предложил начальнику ОГИБДД 30 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. О случившемся полицейский сообщил в дежурную часть.
На мужчину заведено уголовное дело, материалы которого переданы в суд. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Кроме того, обвиняемому назначен штраф 30 тысяч рублей, он не сможет управлять автомобилем 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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