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Предлагал 30 тысяч: житель Красноуральска пытался дать взятку начальнику ОГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предлагал 30 тысяч: житель Красноуральска пытался дать взятку начальнику ОГИБДД

Сегодня, 11:59ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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