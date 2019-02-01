Предлагал 30 тысяч: житель Красноуральска пытался дать взятку начальнику ОГИБДД

По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемого остановили инспекторы ГИБДД для проверки документов. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский составил протокол об административном правонарушении.

Спустя два дня после этого водитель попытался дать взятку начальнику отдела ГИБДД по Красноуральску. Мужчина предложил начальнику ОГИБДД 30 тысяч рублей, чтобы избежать наказания. О случившемся полицейский сообщил в дежурную часть.