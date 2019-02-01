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Устроивший пикет на Красной площади рабочий из Сухого Лога оштрафован на 10 тыс. руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Устроивший пикет на Красной площади рабочий из Сухого Лога оштрафован на 10 тыс. руб.

Сегодня, 20:41ПроисшествияФото: Страница Рустама Корелина в ОК/ok.ru/profile/579729285285
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