Устроивший пикет на Красной площади рабочий из Сухого Лога оштрафован на 10 тыс. руб.
Сегодня, 20:41ПроисшествияФото: Страница Рустама Корелина в ОК/ok.ru/profile/579729285285
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тверской райсуд Москвы оштрафовал устроившего одиночный пикет на Красной площади рабочего сухоложского завода на 10 тысяч рублей.
Рустам Корелин заявил в суде о незнании запрета на провождение публичных акций у Кремля. Судья не принял данный довод и вынес решение о назначении штрафа в 10 тысяч рублей.
На заводе, где работает Рустам Корелин, пообещали повысить с февраля 2019 года зарплату до 40 тысяч рублей, сообщают «Новые известия».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей