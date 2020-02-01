«Гаишники удалили запись аварии»: четыре авто столкнулись на выезде из Нижнего Тагила
Утром 1 февраля на выезде из Нижнего Тагила столкнулись четыре автомобиля. В ГИБДД сообщают, что водитель ВАЗа не справился с управлением и спровоцировал ДТП. Однако собеседники TagilCity.ru винят в аварии сотрудника ДПС, который неожиданно вышел на дорогу.
Автомобиль ВАЗ двигался с стороны ул. Садоводов в сторону ул. Гагарина, за рулем находился мужчина. Он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Toyota Sprinter под управлением женщины, сообщила TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Ксения Парамонова.
После этого иномарка допустила столкновение с Nissan Tiida, следовавшей в попутном направлении, а ВАЗ допустил столкновение с Renault Duster, который ехал со стороны Садоводов. В результате ДТП водитель Тойоты с ушибом грудной клетки отпущена домой,рассказала Ксения Парамонова.
Собеседники редакции рассказали, что авария могла произойти из-за того, что на дорогу неожиданно для водителя ВАЗа вышел инспектор ДПС:
Они проводили операцию «Стоп-контроль» и при остановке одного из авто, инспектор вышел на проезжую часть, а поток со стороны улицы Садоводов в сторону DEPO не успел среагировать… Водителя госпитализировали через 2 часа. Просто никто не вызвал [скорую] сразу, вызвала сама пострадавшая.
Также информатор сообщил, что сотрудники ГИБДД удалили видео момента ДТП с авторегистратора одного из участников аварии.
Гаишники случайно удалили запись регистратора с автомобиля, который въехал последним и теоретически запечатлел всё с начала. После, приехали другие экипажи, а экипаж, спровоцировавший ДТП уехал, говорит собеседник TagilСity.ru.
Оперативную информацию по поводу экипажа ДПС, о котором говорят собеседники редакции, в ГИБДД не сообщили.