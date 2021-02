Двум екатеринбуржцам избрана мера пресечения за применение насилия к полицейским

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения двум местным жителям, которые применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. Им запретили определенные действия, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ответственность за данное деяние предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. На данный момент фигурантам дела судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Напомним, по версии следствия, 23 января 2021 года двое подозреваемых применили насилие в отношении сотрудника отдела по охране общественного порядка и патрульного ППС. Предполагается, что поступки были совершены умышленно, с целью воспрепятствовать деятельности полицейских по охране общественного порядка. В Екатеринбурге двух участников митинга подозревают в нападении на полицейских

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter