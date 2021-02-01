Признан невменяемым: в Екатеринбурге убийца-грабитель банка избежал срока в тюрьме

Признан невменяемым: в Екатеринбурге убийца-грабитель банка избежал срока в тюрьме

Сегодня, 17:52ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге грабитель банка, убивший помешавшего ему человека, был признан невменяемым и избежал тюрьмы.

Свердловский областной суд признал гражданина виновным в совершенных преступлениях, но преступник был освобожден от уголовной ответственности по причине невменяемости, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Его направили на принудительное лечение. До транспортировки в медицинское учреждение преступника поместили под арест.

Photo:пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

Напомним, 38-летний житель Краснодарского края с осени 2018 года заявлял семье о намерении ограбить банк. Затем он начал злоупотреблять алкоголем и ушел из семьи. Он переехал в Тюмень, где приобрел обрез ружья и патроны. Затем он направился в Екатеринбург и спланировал ограбление банка на улице Малышева. Затем он зарядил ружье и направился в отделение финансового учреждения. Он потребовал открыть кассу и выстрелил в воздух. В какой-то момент посетитель набросился на него со спины и попытался обезвредить, но преступник застрелил его из ружья. От полученных травм клиент банка скончался на месте. У погибшего остались жена и маленькая дочь.

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Екатеринбург
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