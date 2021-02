В Екатеринбурге мошенник почти продал ветерану вакцину от COVID-19 за 40 тысяч рублей

В Екатеринбурге 90-летнему ветерану Татьяне Константиновне мошенник предложил купить вакцину от коронавируса за 40 тысяч рублей.

Осуществить сделку злоумышленнику помешала камера видеонаблюдения, которую внучка пенсионерки Ирина установила у нее дома. Таким образом Ирина через специальное приложение решила наблюдать за бабушкой. По словам пенсионерки, к ней пришел мужчина средних лет, на котором была надета маска. Перед тем, как войти в помещение, злоумышленник предоставил всю информацию, которую знал о екатеринбурженке: ФИО, статус ветерана и другие личные данные. Пенсионерка поверила незнакомцу и впустила его в квартиру. Там он начал рассказывать о вакцине от COVID-19. Сначала мошенник сказал, что вакцина будет стоить 450 тысяч рублей, но после снизил цену до 40 тысяч рублей. Попросил ее паспорт. Пока она пошла доставать паспорт, он увидел камеру на подоконнике и говорит: «Что это такое?»,рассказала Znak внучка Ирина. После того, как пенсионерка ответила, что камеру поставила родственница, мужчина развернул устройство на улицу, собрал вещи и ушел. Поскольку камера лишь транслирует видео, а не записывает его, составить заявление на мошенника оказалось невозможно. Напомним, сегодня стало известно, что 70-летняя пенсионерка из Полевского лишилась 92,7 тысячи рублей после звонка телефонных мошенников. С женщиной связалась «сотрудница банка» и сказала, что у пенсионерки накопилось 25 тысяч бонусов. «У вас накопились бонусы». Мошенники лишили полевчанку почти 100 тысяч рублей

