В Нижнем Тагиле за выходные четыре пьяных водителя сели за руль и попались ГИБДД

В Нижнем Тагиле за выходные четыре пьяных водителя сели за руль и попались ГИБДД

Сегодня, 17:30ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле за минувшие выходные сотрудники ГИБДД поймали четверых пьяных водителей, сообщает Отдел пропаганды ведомства.

В ходе прошедших массовых проверок за 30 и 31 января сотрудники ГИБДД выявили десять грубых нарушений ПДД:

  • Четверо водителей сели за руль в состоянии опьянения;
  • Три человека отказались от медицинского освидетельствования;
  • Трое водителей не имели права управлять транспортным средством, так как не имели водительского удостоверения.
Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

Нетрезвых водителей ждет наказание за нарушение статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на срок от 18 до 24 месяцев.

Напомним, 29 января в Свердловской области инспектору ГИБДД пришлось применить табельное оружие в отношении пассажира автомобиля, водителя которого оформляли за пьяное вождение. Двое попутчиков начали вести себя агрессивно, поэтому инспектор, после пяти выстрелов в воздух, выстрелил в ногу одного из дебоширов.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
ГИБДДрейдпьяный водительпьяныйнарушительНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы