В Нижнем Тагиле за выходные четыре пьяных водителя сели за руль и попались ГИБДД

В Нижнем Тагиле за минувшие выходные сотрудники ГИБДД поймали четверых пьяных водителей, сообщает Отдел пропаганды ведомства.

В ходе прошедших массовых проверок за 30 и 31 января сотрудники ГИБДД выявили десять грубых нарушений ПДД: Четверо водителей сели за руль в состоянии опьянения;

Три человека отказались от медицинского освидетельствования;

Трое водителей не имели права управлять транспортным средством, так как не имели водительского удостоверения. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Нетрезвых водителей ждет наказание за нарушение статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на срок от 18 до 24 месяцев. Напомним, 29 января в Свердловской области инспектору ГИБДД пришлось применить табельное оружие в отношении пассажира автомобиля, водителя которого оформляли за пьяное вождение. Двое попутчиков начали вести себя агрессивно, поэтому инспектор, после пяти выстрелов в воздух, выстрелил в ногу одного из дебоширов. Сначала стрелял в воздух: уральский инспектор ГИБДД прострелил ногу пассажиру машины

