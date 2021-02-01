В свердловском СК рассказали о причинах стрельбы инспектора ГИБДД в пассажира

В свердловском СК рассказали о причинах стрельбы инспектора ГИБДД в пассажира

Сегодня, 18:29ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области на инспектора ГИБДД напал пассажир задержанного транспортного средства. Из-за этого полицейскому пришлось выстрелить в ногу мужчине, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Предварительно установлено, что 29 января в вечернее время экипаж ДПС остановил автомобиль, которым управлял мужчина 1993 года рождения. У подозреваемого не имелось водительского удостоверения и присутствовали признаки употребления алкоголя.

В какой-то момент водитель бросил ключи от автомобиля в сугроб и начал убегать от представителей власти. Стражи порядка устроили погоню и настигли подозреваемого.

После этого пассажир остановленного автомобиля, мужчина 1983 года рождения, начал мешать выполнять обязанности полицейским и устроил драку.

Водитель, увидев пример своего пассажира, начал также активно сопротивляться и применять насилие в отношении инспекторов, рассказали в Следственном комитете.

Не имея другого выхода, один из инспекторов достал табельное оружие и выстрелил в воздух, предупреждая дебоширов прекратить насилие. Первый выстрел не возымел действия, тогда полицейский еще четыре раза выпустил пули в воздух, однако это не действовало на подозреваемых. Тогда страж порядка совершил выстрел в ногу пассажиру остановленного автомобиля. Пуля прошла сквозь мягкие ткани. После ранения, пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.

Туринским отделом СКР возбуждены уголовные дела в отношении двух мужчин по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.

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