Дети в Нижнем Тагиле стали чаще попадать в ДТП

В Нижнем Тагиле с 1 января 2022 года в 4 ДТП травмированы 7 детей

С 1 января этого года в Нижнем Тагиле произошло четыре ДТП, в которых пострадали семь детей.

Речь идет именно о пассажирах автомобилей, подчеркивают в городском отделении полиции. За январь таких пострадавших уже семь. Виновники всех четырех ДТП - водители. Одна из недавних аварий произошла 15 января. На улице Алтайской столкнулись «Лада Калина» и «БМВ Х2». В первой машине погиб 62-летний мужчина и пострадали двое детей-пассажиров. Это 4-месячная и 2-летняя девочки. Еще один пострадавший - 8-летний мальчик из иномарки. Розыск очевидцев смертельного ДТП в Нижнем Тагиле продолжается 2 недели А 25 января под Нижним Тагилом в аварию попал «Митцубиси Оутлендер». За рулем была 32-летняя женщина. На 14-м километре автодороги машина выехала на встречную полосу и влетела в автобус. Без матери остались двое детей.

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