Пятилетняя девочка была до смерти забита в Екатеринбурге

Девочке нанесено два удара, целенаправленно, рассказывает источник. Он добавил, что подозреваемый уже задержан. О происшествии, по словам собеседника, сообщила мама ребенка около полудня. К тому моменту уже несколько часов девочка не подавала признаков жизни. Следствие пока не установило точную причину смерти.