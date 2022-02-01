Пятилетняя девочка была до смерти забита в Екатеринбурге

Причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Девочке нанесено два удара, целенаправленно, рассказывает источник. Он добавил, что подозреваемый уже задержан. О происшествии, по словам собеседника, сообщила мама ребенка около полудня. К тому моменту уже несколько часов девочка не подавала признаков жизни. Следствие пока не установило точную причину смерти.
В результате возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сегодня 1 февраля для подозреваемого будет избрана мера пресечения.