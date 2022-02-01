Пытавшийся ограбить Сбербанк перед Новым годом уралец задержан

Это уже не первое дело грабителя. Он за декабрь совершил четыре подобных нападения. Первое было в ноябре 2021 года. Тогда мужчина украл из табачного магазина на улице Уральская 14 тысяч рублей. 21 декабря в павильоне на Малышева он похитил в открытую 4 тысячи рублей. Позднее также он ограбил букмекерскую контору на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД.