Пытавшийся ограбить Сбербанк перед Новым годом уралец задержан

Мужчина зашел в отделение банка на улице Ленина и начал угрожать кассиру. Он сообщил, что у него в рюкзаке бомба. Сотрудник нажал на тревожную кнопку.
Это уже не первое дело грабителя. Он за декабрь совершил четыре подобных нападения. Первое было в ноябре 2021 года. Тогда мужчина украл из табачного магазина на улице Уральская 14 тысяч рублей. 21 декабря в павильоне на Малышева он похитил в открытую 4 тысячи рублей. Позднее также он ограбил букмекерскую контору на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД.
Последнее дело мужчина планировал 10 января в табачном магазине на улице Заводская. Грабитель навел пистолет на кассира, но быстро убежал, так как подумал, что она нажала на тревожную кнопку.
За совершенные преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия житель Березовского отправлен в СИЗО.