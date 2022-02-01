Розыск очевидцев смертельного ДТП в Нижнем Тагиле продолжается 2 недели

Розыск очевидцев смертельного ДТП в Нижнем Тагиле продолжается 2 недели
Розыск очевидцев смертельного ДТП в Нижнем Тагиле продолжается 2 недели
Сегодня, 14:25ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Полиция Нижнего Тагила просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП

15 января на улице Алтайской в Нижнем Тагиле в ДТП погиб мужчина. Детали этой аварии до конца неясны. Полиция просит отозваться очевидцев.

Напомним предысторию дорожной аварии. В районе переулка Оплетина, 1 на улице Алтайской столкнулись два автомобиля. Один из них «Лада Калина», другой — «БМВ Х2».

За рулем отечественной легковушки был 62-летний мужчина. Машина двигалась в направлении улицы Юности и свернув в переулок столкнулась с встречной иномаркой. Та ехала в сторону улицы Боровой.

От удара водитель «Лады» получил травмы, не совместимые с жизнью. Пассажиры в автомобилях-участниках ДТП пострадали, но остались живы. Однако и сейчас некоторые детали произошедшего до конца неясны, поэтому очевидцев дорожной аварии и просят откликнуться.

Для этого можно обратиться в отдел МВД на улице Островского, 7, в кабинет 412. Или позвонить по телефонам: (3435) 97-62-59, 97-61-46, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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