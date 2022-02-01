Розыск очевидцев смертельного ДТП в Нижнем Тагиле продолжается 2 недели

От удара водитель «Лады» получил травмы, не совместимые с жизнью. Пассажиры в автомобилях-участниках ДТП пострадали, но остались живы. Однако и сейчас некоторые детали произошедшего до конца неясны, поэтому очевидцев дорожной аварии и просят откликнуться.