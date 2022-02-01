Умер от онкологии преподаватель НТГСПИ в Тагиле Виктор Батаев

Занимал одно время, пока здоровье позволяло, должность заведующего кафедрой. К работе относился очень ответственно. Грамотно и четко все организовывал. Дисциплина, которая была у него воспитана в военной среде, во время работы в силовых структура в системе МВД и при службе в армии, он перенес в работу кафедры. Вел четкую, планомерную и строевую работу, сказал редакции TagilCity.ru исполняющий обязанности завкафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры Владимир Федюнин.