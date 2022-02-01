Умер от онкологии преподаватель НТГСПИ в Тагиле Виктор Батаев

Виктор Батаев посвятил работе в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте последние 12 лет своей жизни, общий педагогический стаж его деятельности составлял 23 года. В феврале мужчине должно было исполниться 65 лет.
Занимал одно время, пока здоровье позволяло, должность заведующего кафедрой. К работе относился очень ответственно. Грамотно и четко все организовывал. Дисциплина, которая была у него воспитана в военной среде, во время работы в силовых структура в системе МВД и при службе в армии, он перенес в работу кафедры. Вел четкую, планомерную и строевую работу, сказал редакции TagilCity.ru исполняющий обязанности завкафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры Владимир Федюнин.
Человек с большой буквы, сказал о педагоге декан ФСБЖ Алексей Неймышев.
Для бывших коллег смерть преподавателя стала неожиданностью, рассказала экс-сотрудница НТГСПИ в Тагиле. Было известно, что мужчина боролся с онкологией и последнее время проживал в другом городе.
Общительный, умный, справедливый, рассудительный и хороший человек, говорит в беседе с TagilCity.ru бывшая коллега Виктора Батаева.
Прощание с Виктором Батаевым состоится 2 февраля в 13:00 в Церкви Вознесения Господня на ул. Клары Цеткин, 11 в Екатеринбурге.