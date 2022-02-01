Выброшенную в водосток кошку спасли зоозащитники в Невьянске

Происшествие случилось 29 января в вечернее время. Зоозащитники увидели, что неизвестный мужчина выкинул из пакета что-то в водосток, после чего быстро ретировался. Когда волонтеры подошли к трубе, то поняли, что там находится кошка. Животное было очень напугано и пряталось в глубине водостока, лишь на следующий день она вышла из убежища, сообщает «КП-Екатеринбург».
У кошки обморожены уши, которые, вероятно, уже не спасти. Плохая ситуация и с хвостом животного - он сломан и спасти его не удастся. Кроме того, рентген показал перелом нескольких позвонков, а весит кошка меньше одного килограмма. Есть у нее и проблемы с гноящимися глазами.
Сейчас зоозащитники выхаживают животное. По их словам, она очень ласковая и с отличным аппетитом.