Выброшенную в водосток кошку спасли зоозащитники в Невьянске

Происшествие случилось 29 января в вечернее время. Зоозащитники увидели, что неизвестный мужчина выкинул из пакета что-то в водосток, после чего быстро ретировался. Когда волонтеры подошли к трубе, то поняли, что там находится кошка. Животное было очень напугано и пряталось в глубине водостока, лишь на следующий день она вышла из убежища, сообщает «КП-Екатеринбург».