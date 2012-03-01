На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил столкнулись пять автомобилей
1 марта 2012, 11:42Происшествия
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В 9 часов утра 1 марта в службу 01 МЧС поступила информация об аварии на 14-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил.
В результате аварии пострадал водитель одного автомобиля, ВАЗ 2114. С диагнозом «черепно-мозговая травма» он доставлен в городскую больницу Верхней Пышмы. По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, началось все с того, что пострадавший водитель ВАЗ 2114 врезался в бордюр, уходя от столкновения с другой машиной. Выйдя из автомобиля, чтобы оценить его повреждения, мужчина сделал большую ошибку: его сбил автомобиль ВАЗ 2107.
Далее в стоящие на трассе машины врезались еще три машины. Все они имеют незначительные повреждения. В пресс-службе уточнили, что на место происшествия выезжало пожарно-спасательное подразделение, но его помощь не понадобилась. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.
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