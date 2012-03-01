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На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил столкнулись пять автомобилей
Сюжеты:
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На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил столкнулись пять автомобилей

1 марта 2012, 11:42Происшествия
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