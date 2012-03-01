На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил столкнулись пять автомобилей

В результате аварии пострадал водитель одного автомобиля, ВАЗ 2114. С диагнозом «черепно-мозговая травма» он доставлен в городскую больницу Верхней Пышмы. По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, началось все с того, что пострадавший водитель ВАЗ 2114 врезался в бордюр, уходя от столкновения с другой машиной. Выйдя из автомобиля, чтобы оценить его повреждения, мужчина сделал большую ошибку: его сбил автомобиль ВАЗ 2107.