Снежным утром в Нижнем Тагиле произошло 2 ДТП

В 7.20 водитель БМВ на ул. Красногвардейской наехал на автобус ПАЗ,стоящий на парковке. Автобус принадлежит НТИИМ. Причиной ДТП сотрудникиГИБДД называют несоблюдение скоростного режима и снегопад. Свою рольсыграл небольшой водительский стаж водителя иномарки – всего 2 года.Пострадавших в ДТП нет.

В 8.30 на ул. Оплетина водитель «десятки» сбил пешехода 1969 г.р.,переходившего дорогу в неустановленном месте. Мужчина получил сотрясениеголовного мозга и открытый перелом голени.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий ГИБДД призываетучастников дорожного движения быть внимательными и помнить обосторожности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, назаснеженных дорогах снижать скорость и отказаться от рискованныхманевров.