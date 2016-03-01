«Думал, что у мамы проблемы»: в Екатеринбурге коллекторы заперли ребенка в квартире из-за долгов соседа

Деятельность екатеринбургских выбивателей долгов продолжает шокировать свердловчан. На этот раз жертвой вышибал стал несовершеннолетний ребенок.

Коллекторы, представляющие интересны одной из кредитных фирм, «замуровали» школьника в собственной квартире: сломали замок, обрезали проводку. Несколько часов мальчик, не в состоянии позвать на помощь, был вынужден слушать угрозы визитеров. Сначала пленник подумал, что это мама заняла крупную сумму денег. Но оказалось, в должниках числится не его семья, а соседи.

Сосед мальчика должен кредитной организации 30 тысяч рублей. Заемщик просрочил срок выплаты всего один раз, и то на неделю. Но для коллекторов это стало поводом для того, чтобы начать портить имущество и грозить расправой. Причем, страдали от их «профессиональных обязанностей» и другие жильцы подъезда. Маме пострадавшего мальчика коллекторы тоже звонили с требованием покрыть долг соседа. В противном случае женщину грозились изнасиловать, а ребенка сжечь.

Сейчас жители подъезда намерены написать коллективное письмо в городскую прокуратуру, чтобы обезопасить свои семьи.

Кстати, в Екатеринбурге решается вопрос о том, чтобы установить памятник жертвам коллекторов.