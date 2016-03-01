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«Думал, что у мамы проблемы»: в Екатеринбурге коллекторы заперли ребенка в квартире из-за долгов соседа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Думал, что у мамы проблемы»: в Екатеринбурге коллекторы заперли ребенка в квартире из-за долгов соседа

1 марта 2016, 12:25ПроисшествияТимофей Данилов
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