В тагильской больнице, где умер хоккеист «Спутника», прошла проверка: найдены грубые нарушения
1 марта 2016, 10:15ПроисшествияТимофей Данилов
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С внеплановым визитом в 1-ю городскую больницу, где в начале года скончался форвард ХК «Спутник» Сергей Симонов, нагрянул Росздравнадзор.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во-первых, грубые нарушения были выявлены в оказании медпомощи спортсмену. Напомним, в начале января 23-летний хоккеист Сергей Симонов на тренировке почувствовал себя плохо. Спортсмена госпитализировали и провели экстренную операцию по удалению селезенки. Но, несмотря на оказание помощи служителей панацеи, Симонов скончался.
Также во время проверки больницы ревизоры обнаружили нарушения ведения документации. А почти у 500 медицинских изделий истек срок годности.
Составлено 2 административных протокола, все нарушения руководство больницы должно устранить до 9 марта. Материалы проверки направлены в управление МВД по Свердловской области, прокуратуру, Минздрав и следственный комитет.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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