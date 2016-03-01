В тагильской больнице, где умер хоккеист «Спутника», прошла проверка: найдены грубые нарушения

Во-первых, грубые нарушения были выявлены в оказании медпомощи спортсмену. Напомним, в начале января 23-летний хоккеист Сергей Симонов на тренировке почувствовал себя плохо. Спортсмена госпитализировали и провели экстренную операцию по удалению селезенки. Но, несмотря на оказание помощи служителей панацеи, Симонов скончался.

Также во время проверки больницы ревизоры обнаружили нарушения ведения документации. А почти у 500 медицинских изделий истек срок годности.

Составлено 2 административных протокола, все нарушения руководство больницы должно устранить до 9 марта. Материалы проверки направлены в управление МВД по Свердловской области, прокуратуру, Минздрав и следственный комитет.