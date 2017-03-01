13-летняя девочка впала в кому после аварии на трассе Пермь - Екатеринбург (ФОТО)
1 марта 2017, 09:00Происшествия
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На трассе Пермь – Екатеринбург вчера днем произошло жуткое ДТП. Иномарка столкнулась с грузовиком. Есть пострадавшие, среди которых – ребенок.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что 37-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser не уступил дорогу грузовику Volvo, который ехал по основной дороге. Произошло сильное столкновение, пишет E1.ru.
Пострадали четыре человека – все пассажиры Toyota. Они были госпитализированы с различными травмами. Стало известно, что 13-летняя девочка в результате аварии впала в кому.
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Фото: E1.ru
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