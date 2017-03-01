30 человек эвакуированы из жилого дома в Екатеринбурге из-за пожара (ФОТО)

Сегодня днем, около 12 часов, на пульт диспетчера экстренной службы Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре: горел дом.

На место ЧП выехали 25 огнеборцев и 8 пожарных машин. Горел подвал многоквартирного дома и деревянные сараи, находившиеся рядом с домом. Потребовалась экстренная эвакуация жильцов.

При этом использовались маски-самоспасатели для предотвращения отравления продуктами горения. Сильный дым распространился по всему подъезду.

В результате пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Работы по проливке и разборке сгоревших конструкций продолжаются.

Напомним, накануне из горящего дома в Екатеринбурге также эвакуировали 26 человек.