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30 человек эвакуированы из жилого дома в Екатеринбурге из-за пожара (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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30 человек эвакуированы из жилого дома в Екатеринбурге из-за пожара (ФОТО)

1 марта 2017, 17:50Происшествия
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