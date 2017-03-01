4 года лишения свободы грозит серовчанину за покупку шпионского оборудования

В Серове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который приобрел на интернет-сайте 2 радиомикрофона. Установлено, что данный гражданин в прошлом году приобрел акустические устройства, так называемые «жучки», не имея специальной лицензии на пользование ими.

Мужчине было предъявлено обвинение по соответствующей статье уголовного кодекса, технические устройства были изъяты. Проведенная экспертиза установила, что радиомикрофоны действительно были приобретены для скрытого получения информации. В свою очередь, мужчина объяснил, что он их купил для защиты садового домика от воров. При этом пояснил, что некоторое время назад неизвестные проникли в его домик и совершили кражу.