Двое детей пострадали в лобовом столкновении «Лады-Приоры» и «Митсубиси» под Екатеринбургом (ФОТО)

Как пишут «Аргументы и факты», информация об инциденте поступила сегодня утром. По предварительным данным, автомобиль «Лада-Приора» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной «Митсубиси».

Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что мужчина трезв, имеет почти 10 лет вождения за плечами, вероятнее всего, ДТП произошло, когда он пытался совершить обгон.

В аварии пострадали двое детей – 9 лет и 2 месяца, ехавшие в иномарке, все участники ДТП доставлены в медучреждение.