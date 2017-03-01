Эвакуация сразу двух районных судов прошла в Екатеринбурге из-за лже-террористки

Известно, что были эвакуированы люди из сразу двух судов в Чкаловском районе – на улице Авиационная и в переулке Коллективный. В общей сложности было выведено из зданий порядка ста человек, передает пресс-секретарь МВД по региону Валерий Горелых. По предварительным данным, неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила о наличии опасного предмета.