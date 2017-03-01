История о кукле-бомбе оказалась выдумкой: под Нижним Тагилом мужчина получил ранения рук от взрыва самодельной петарды

Местный житель, злоупотребляющий спиртным, в тот день был нетрезв и раздражен лаем собак. Мужчина решил напугать животных, для чего из для чего из спичечной серы и других подручных средств изготовил пиротехническое изделие. После этого поджог самоделку, но выбросить не успел, и она сработала у него в руках, повредив пальцы и сухожилия сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.