Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
История о кукле-бомбе оказалась выдумкой: под Нижним Тагилом мужчина получил ранения рук от взрыва самодельной петарды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

История о кукле-бомбе оказалась выдумкой: под Нижним Тагилом мужчина получил ранения рук от взрыва самодельной петарды

1 марта 2017, 12:25ПроисшествияДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?