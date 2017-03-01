История о кукле-бомбе оказалась выдумкой: под Нижним Тагилом мужчина получил ранения рук от взрыва самодельной петарды
В середине февраля один из жителей Черноисточинска получил сильные ранения рук. По словам мужчины, у него в руках взорвалось замаскированное под куклу взрывное устройство. Сотрудники полиции Нижнего Тагила проверили эту информацию и выяснили, что никакой куклы-бомбы не было и в помине. Откуда же взялись раны на руках черноисточинца?
Как оказалось, мужчина сам изготовил «бомбу» для того, чтобы напугать местных собак, которые злили его своим лаем:
Местный житель, злоупотребляющий спиртным, в тот день был нетрезв и раздражен лаем собак. Мужчина решил напугать животных, для чего из для чего из спичечной серы и других подручных средств изготовил пиротехническое изделие. После этого поджог самоделку, но выбросить не успел, и она сработала у него в руках, повредив пальцы и сухожилия сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Рассказывая журналистам об обстоятельствах получения травмы, мужчина придумал версию о якобы найденной кукле. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает. Участковый провел все необходимые профилактические мероприятия в целях предупреждения подобных фактов.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru