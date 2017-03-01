Мужчина погиб при пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты (ФОТО)

В результате пожара погиб хозяин квартиры 1960 г. р. Как сообщает отдел надзора и пропаганды города, в квартире загорелся диван, на котором спал погибший. По словам соседей, мужчина часто был пьян и задымления в его квартире – не редкость. Жильцы дома не сразу вызвали пожарных, так как думали, что у мужчины в очередной раз пригорела еда на плите.