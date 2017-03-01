Преподаватель вуза и его супруга были избиты группой подростков в Екатеринбурге
1 марта 2017, 08:30Происшествия
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В столице Урала группа подростков жестоко избила преподавателя УРГППУ и его жену. Кроме того, молодые люди украли сумку и дорогие часы.
Сюжеты: Екатеринбург
Супруги возвращались домой и, проходя через узкий переулок, наткнулись на компанию подростков. Женщина случайно задела локтем одного из молодых людей, что, по всей видимости, спровоцировало в подростках агрессию, пишет Life.ru.
Завязалась драка: сначала молодые люди набросились на женщину, однако мужчина оградил ее и принял удары на себя. Подростки били настолько сильно, что мужчине позже диагностировали перелом руки.
Пострадавшие обратились в полицию. Сейчас сотрудники органов проводят проверку.
Добавим, что в молодые люди похитили уникальные часы, которые сейчас стоят более 120 тысяч рублей. Этот предмет, купленный в 2006 году, был дорог семье как память.
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