Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Москву задержали из-за угрозы террористического акта

Одному из пассажиров стало плохо при взлете: он пожаловался на высокое давление и сказал, что сильно нервничает. Мужчина попросил выпустить его из самолета, отказавшись от полета.

Когда пассажира вывели, одна из женщин, находившаяся в салоне самолета, сказала экипажу о том, что у мужчины при входе в самолет была сумка, а сейчас он вышел без нее. Услышав это, пассажиры заволновались, думая, что в самолете находится взрывчатка.