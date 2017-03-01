Убившая по неосторожности воспитанника дома-интерната санитарка из Екатеринбурга получила 1 год ограничения свободы
1 марта 2017, 11:10Происшествия
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В январе минувшего года в Екатеринбургском детском доме-интернате для умственно отсталых детей произошло ЧП, в результате которого погиб ребенок.
Сюжеты: Екатеринбург
Как установило следствие, санитарка учреждения планировала искупать девочку-инвалида, она наполнила ванну водой и оставила там ребенка без присмотра, хотя несла за нее ответственность и знала, что та находится в беспомощном состоянии. Девочка утонула.
Как говорит сама обвиняемая, она рассчитывала, что за ребенком присмотрит банщица, однако банщица в тот момент занималась купанием другого ребенка.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, накануне состоялся суд, женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности, ее осудили на 1 год ограничения свободы.
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