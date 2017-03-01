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Убившая по неосторожности воспитанника дома-интерната санитарка из Екатеринбурга получила 1 год ограничения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убившая по неосторожности воспитанника дома-интерната санитарка из Екатеринбурга получила 1 год ограничения свободы

1 марта 2017, 11:10Происшествия
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