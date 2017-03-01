Жительница Среднеуральска совершила кражу на работе из-за низкой зарплаты
1 марта 2017, 08:40Происшествия
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В Среднеуральске женщина решилась на преступление. Она похитила вещи из камеры хранения в супермаркете, где работает.
Злоумышленница была задержана. Она призналась, что пошла на это из-за низкой заработной платы.
Женщина была отпущена домой под подписку о невыезде, пишет «Екатеринбург в эфире», ссылаясь на информацию от ГУ МВД России по региону.
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