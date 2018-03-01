Местный житель видел пропавшего на перевале Дятлова туриста из Екатеринбурга
1 марта, 12:30Происшествия
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Александра Андреева из Екатеринбурга, пропавшего три недели назад в одиночном походе на перевале Дятлова, видел местный охотник в районе горы Отортен 28 февраля. Андреев жаловался на травму ног, но от помощи отказался и продолжил маршрут.
Сюжеты: Екатеринбург
Путешественник из Екатеринбурга пропал три недели назад. Туриста-одиночку видели днем 28 февраля.
Местный житель Олег Самбиндалов встретился с ним в верховьях реки Лозьвы, на озере Лунтхусаптур. Андреев пожаловался ему на поврежденные ноги, но от предложения отправиться к спасателям на снегоходе отказался, продолжив маршрут в одиночку.
Самбиндалов сообщил, что турист направился через перевал Дятлова к избе Ильича. Андреев медленно передвигается из-за травмированных ног и может замерзнуть в условиях понижающихся температур, пишет URA.ru.
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