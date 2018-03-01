Местный житель видел пропавшего на перевале Дятлова туриста из Екатеринбурга

Местный житель Олег Самбиндалов встретился с ним в верховьях реки Лозьвы, на озере Лунтхусаптур. Андреев пожаловался ему на поврежденные ноги, но от предложения отправиться к спасателям на снегоходе отказался, продолжив маршрут в одиночку.