Спасатели получили координаты потерявшегося на перевале Дятлова екатеринбуржца

O пропаже мужа жительница Екатеринбурга сообщила 28 февраля. Она рассказала, что мужчина отправился в одиночку на перевал Дятлова и должен был вернуться 27 февраля, однако на связь не вышел. Поиски туриста начали вести спасатели и вертолет Ми-8.