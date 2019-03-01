Получивший тяжелую травму на ЕВРАЗ НТМК рабочий умер в больнице Нижнего Тагила

19 февраля во время монтажных работ электрогазосварщик упал с высоты около четырех метров и получил тяжелые травмы. 20 февраля пострадавшему провели операцию, при этом состояние его оставалось стабильно тяжелым. Рабочий находится в состоянии медикаментозного сна.