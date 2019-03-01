Получивший тяжелую травму на ЕВРАЗ НТМК рабочий умер в больнице Нижнего Тагила
Сегодня, 10:02ПроисшествияАнна ГригорьеваФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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28 февраля в больнице Нижнего Тагила скончался электрогазосварщик подрядной организации ООО «МММ-Д2», который упал с высоты в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
19 февраля во время монтажных работ электрогазосварщик упал с высоты около четырех метров и получил тяжелые травмы. 20 февраля пострадавшему провели операцию, при этом состояние его оставалось стабильно тяжелым. Рабочий находится в состоянии медикаментозного сна.
27 февраля врачи провели повторную операцию, но на следующий день пострадавший скончался. У мужчины остался несовершеннолетний сын.
Прокуратура Тагилстроевского района по факту происшествия инициировала проверку.
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