Причины гибели группы Дятлова в горах Свердловской области названы следователями

Следователи в 2015 году начали изучать материалы дела о гибели группы Дятлова. Двумя причинами произошедшего следователи назвали неопытность туристов и сход лавины.

На палатку ночью сошел оползень, и туристы вынуждены были покинуть ее. Первая группа туристов погибла именно из-за неопытности. Они умерли без одежды и еды, не имея возможностей поддерживать костер. Вторая группа попыталась пройти к заваленной палатке через ураганный ветер, третья группа провалилась под снег, отойдя от лагеря в поисках надежного убежища.