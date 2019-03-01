Причины гибели группы Дятлова в горах Свердловской области названы следователями
Следственный комитет назвал причины, по которым в Свердловской области погибла группа Дятлова. Результаты расследования были оглашены впервые.
Следователи в 2015 году начали изучать материалы дела о гибели группы Дятлова. Двумя причинами произошедшего следователи назвали неопытность туристов и сход лавины.
На палатку ночью сошел оползень, и туристы вынуждены были покинуть ее. Первая группа туристов погибла именно из-за неопытности. Они умерли без одежды и еды, не имея возможностей поддерживать костер. Вторая группа попыталась пройти к заваленной палатке через ураганный ветер, третья группа провалилась под снег, отойдя от лагеря в поисках надежного убежища.
Туристическая группа сделала ошибку, разбив лагерь на склоне горы в условиях сильного снегопада. Кроме того, у студентов не было подробной карты, а уровень подготовки для запланированного 21-дневного похода был недостаточен, сообщает Газета.ru.