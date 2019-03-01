Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Причины гибели группы Дятлова в горах Свердловской области названы следователями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Dytlov

Причины гибели группы Дятлова в горах Свердловской области названы следователями

Сегодня, 20:14Происшествия
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
Тагильский светлячок, сноубайк и парусники. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Война за кресло губернатора: в мэрии Тагила нашли в мусорном кризисе след полпредства