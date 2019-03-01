Свердловчанин подозревается в вовлечении 9-летней девочки в интимную переписку
Сегодня, 19:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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39-летнй житель Свердловской области задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Мужчина вел интимную переписку с 9-летней девочкой из Якутии.
По версии следствия, мужчина попросил у девочки скинуть ему по мессенджеру фотографии и видео, на которых ребенок был обнажен. Сам мужчина также отправил девочке непристойные фотографии.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России Республике Саха (Якутия), свердловчанин знал о возрасте девочки, также он вел подобную переписку с другим ребенком.
Подозреваемый был задержан правоохранителями. Им оказался сотрудник одного из свердловских ЧОПов.
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