Тагильская полиция поймала маньяка, напавшего на женщину на ГГМ
Сотрудники Нижнетагильской полиции задержали сексуального маньяка, который напал на женщину в Гальяно-Горбуновском массиве, сообщил источник TagilCity.ru в правоохранительных органах.
Мужчину, напавшего на женщину на Гальянке, поймали днем 28 февраля около одной из школ,сообщил собеседник TagilCity.ru.
Официальные комментарии по факту задержания преступника полиция Нижнего Тагила пока не предоставляет.
По словам замруководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району Андрея Попова, в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (ч. 1 ст. 132 УК РФ).
Напомним, в пять часов утра 19 февраля в парке Победы на ГГМ неизвестный попытался изнасиловать тагильчанку. Женщина шла со стороны спортшколы «Юпитер» в сторону детской поликлиники. Сзади к ней подошел мужчина, который зажал рукой рот и потребовал отдать ценности. После чего преступник совершил с ней насильственные действия сексуального характера.