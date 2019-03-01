Тагильская полиция поймала маньяка, напавшего на женщину на ГГМ

Мужчину, напавшего на женщину на Гальянке, поймали днем 28 февраля около одной из школ,сообщил собеседник TagilCity.ru.

Напомним, в пять часов утра 19 февраля в парке Победы на ГГМ неизвестный попытался изнасиловать тагильчанку. Женщина шла со стороны спортшколы «Юпитер» в сторону детской поликлиники. Сзади к ней подошел мужчина, который зажал рукой рот и потребовал отдать ценности. После чего преступник совершил с ней насильственные действия сексуального характера.