Выбросил щенка из окна: житель Верхней Пышмы приговорен к 360 часам работ

10 февраля 2018 года 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел, что его щенок по кличке «Зверь» навел на кухне беспорядок. Мужчина из-за злости выбросил собаку из окна квартиры, находящейся на четвертом этаже МКД. В результате совершенного злодеяния животное скончалось от полученных травм.