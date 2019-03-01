Выбросил щенка из окна: житель Верхней Пышмы приговорен к 360 часам работ
Сегодня, 18:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Верхней Пышмы выбросил щенка из окна четырехэтажного дома. Животное от полученных травм скончалось. Суд приговорил злоумышленника к 360 часам обязательных работ.
10 февраля 2018 года 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел, что его щенок по кличке «Зверь» навел на кухне беспорядок. Мужчина из-за злости выбросил собаку из окна квартиры, находящейся на четвертом этаже МКД. В результате совершенного злодеяния животное скончалось от полученных травм.
Правоохранительные органы Верхней Пышмы, проводя мониторинг СМИ, выявили данное правонарушение и направили материалы в СКР для возбуждения дела по УК РФ.
Злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном. Горсуд Верхней Пышмы приговорил мужчину к 360 часам обязательных работ, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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