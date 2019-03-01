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Выбросил щенка из окна: житель Верхней Пышмы приговорен к 360 часам работ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выбросил щенка из окна: житель Верхней Пышмы приговорен к 360 часам работ

Сегодня, 18:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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