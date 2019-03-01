Жительница Арти может получить штраф за применение насилия в отношении полицейского
Сегодня, 20:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Штраф может получить жительница поселка Арти, подозреваемая в применении насилия в отношении полицейского.
19 января 2019 года женщина находилась в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Своим состоянием она привлекла внимание сотрудников ППСП. В дальнейшем, будучи недовольной законными действиями правоохранителей, женщина применила насилие в отношении одного из сотрудников полиции.
В ходе расследования женщина раскаялась в содеянном, СКР направил в суд ходатайство о прекращении дела по УК РФ и о назначении подозреваемой судебного взыскания, информирует СУ СК РФ по региону.
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