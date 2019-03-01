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Жительница Арти может получить штраф за применение насилия в отношении полицейского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Арти может получить штраф за применение насилия в отношении полицейского

Сегодня, 20:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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