Жительница Арти может получить штраф за применение насилия в отношении полицейского

19 января 2019 года женщина находилась в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Своим состоянием она привлекла внимание сотрудников ППСП. В дальнейшем, будучи недовольной законными действиями правоохранителей, женщина применила насилие в отношении одного из сотрудников полиции.