Бродячая собака грызла череп пропавшего в феврале екатеринбуржца
В Екатеринбурге местные жители вызвали полицию из-за того, что бродячая собака во дворе грызла человеческий череп, пишет Е1.
Начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых рассказал, что на место выехали следователи и сотрудники ОВД. Помимо черепа правоохранители обнаружили часть позвоночника и другие фрагменты останков.
В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий представители МВД нашли на территории татаро-башкирского кладбища обглоданное дикими животными тело мужчины, рассказал Валерий Горелых.
Во время осмотра останков был обнаружен паспорт умершего. Им оказался 40-летний мужчина, который числился пропавшим с 14 февраля. Родственники из Крыма сообщили в полицию, что мужчина не выходил на связь с 26 января. Кроме того, рядом с трупом нашли шприцы. Тело направили на экспертизу для установления причины смерти.
В СК сообщили о том, что начата проверка, признаков криминала в смерти мужчины нет.