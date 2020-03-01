Бродячая собака грызла череп пропавшего в феврале екатеринбуржца

Во время осмотра останков был обнаружен паспорт умершего. Им оказался 40-летний мужчина, который числился пропавшим с 14 февраля. Родственники из Крыма сообщили в полицию, что мужчина не выходил на связь с 26 января. Кроме того, рядом с трупом нашли шприцы. Тело направили на экспертизу для установления причины смерти.