Два человека погибли и два пострадали при ДТП с микроавтобусом под Нижним Тагилом

Установлено, что грузовик под управлением 35-летнего водителя ехал с превышением скорости. Его полуприцеп вылетел на «встречку», после чего врезался в микроавтобус «Фиат Дукато».

От полученных травм на месте происшествия погибли две 53-летние пассажирки микроавтобуса. Еще два человека получили травмы — водитель «Фиат Дукато» и трехлетний мальчик. Мужчина госпитализирован с тупой травмой живота, переломом левого плеча со смещением и шоком второй степени. Ребенку медики диагностировали сотрясение головного мозга, он также отправлен в больницу.