Два человека погибли и два пострадали при ДТП с микроавтобусом под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:55ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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29 февраля на 46 километре трассы «Николо Павловское — Петрокаменское — Алапаевск» грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В нем находились туристы, едущие на горячие источники в Турьинск, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что грузовик под управлением 35-летнего водителя ехал с превышением скорости. Его полуприцеп вылетел на «встречку», после чего врезался в микроавтобус «Фиат Дукато».
От полученных травм на месте происшествия погибли две 53-летние пассажирки микроавтобуса. Еще два человека получили травмы — водитель «Фиат Дукато» и трехлетний мальчик. Мужчина госпитализирован с тупой травмой живота, переломом левого плеча со смещением и шоком второй степени. Ребенку медики диагностировали сотрясение головного мозга, он также отправлен в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель грузового автомобиля на момент ДТП был трезв.
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