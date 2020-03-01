На Урале дети нашли труп мужчины в заброшенном доме

Местные жители рассказали, что дом, где обнаружили труп, находится в центре поселка. Также они пояснили, что в умершем они узнали мужчину, который разыскивается за двойное убийство. По мнению очевидцев, мужчина мог скрываться в заброшенном доме.

Дети бегали по заброшенному дому, нашли его. Завоняло, запахло уже, рассказали очевидцы.

В СК и МВД пока не стали комментировать информацию.