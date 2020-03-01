На Урале дети нашли труп мужчины в заброшенном доме
Сегодня, 17:59ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В поселке Режик дети, игравшие в заброшенном доме, нашли труп мужчины, сообщает Е1.
Местные жители рассказали, что дом, где обнаружили труп, находится в центре поселка. Также они пояснили, что в умершем они узнали мужчину, который разыскивается за двойное убийство. По мнению очевидцев, мужчина мог скрываться в заброшенном доме.
Дети бегали по заброшенному дому, нашли его. Завоняло, запахло уже, рассказали очевидцы.
В СК и МВД пока не стали комментировать информацию.
Убийство, о котором вспомнили жители поселка, произошло в сентябре 2019 года. тогда были убиты 50-летняя женщина и ее брат.
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