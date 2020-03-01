В Екатеринбурге брошенная хозяевами собака вылезла на карниз окна на четвертом этаже

Жители соседнего дома заметили пса, который находился на внешней части окна. Собака выбралась туда через открытую форточку.

По словам соседей, хозяева собаки часто уезжают, последний раз они отсутствовали неделю. По их мнению, животное могло выбраться на улицу из-за голода.

Зооспасатель Евгений Зенков рассказал, что его пустили в соседнюю квартиру на пятом этаже. Ему удалось схватить собаку при помощи петли и вытянуть на балкон.