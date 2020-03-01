В Екатеринбурге рыбак нашел в реке ручную гранату

В МВД информацию подтвердили и рассказали, что мужчина нашел предмет, похожий на гранату Ф-1, когда испытывал новый рыболовный магнит.

На место выехали сотрудники ОВД, которые огородили территорию в целях безопасности. Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, полицейские прибегли к помощи специалистов по взрывным устройствам из предприятия «Урал-Вымпел» и сотрудников саперного отделения ОМОН региональной Росгвардии.