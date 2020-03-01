В Екатеринбурге рыбак нашел в реке ручную гранату

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В Екатеринбурге местный житель во время рыбалки на реке Патрушихе нашел в воде ручную противопехотную гранату, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В МВД информацию подтвердили и рассказали, что мужчина нашел предмет, похожий на гранату Ф-1, когда испытывал новый рыболовный магнит.
На место выехали сотрудники ОВД, которые огородили территорию в целях безопасности. Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых, полицейские прибегли к помощи специалистов по взрывным устройствам из предприятия «Урал-Вымпел» и сотрудников саперного отделения ОМОН региональной Росгвардии.
Предмет, по словам Горелых, был покрыт толстым слоем ржавчины, и определить степень его опасности не было возможно. Силовики вывезли предполагаемую гранату в район деревни Большое Седельниково, где ее и уничтожили.
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