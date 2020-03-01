В Нижнем Тагиле медсестра получила 15 тысяч рублей штрафа за покупку наркотиков

Наркотик девушка заказала в интернет-магазине. После перевода оплаты ей выслали сообщение с местонахождением тайника. Наркотик был спрятан в электрощитке дома на Черноисточинском шоссе.

Когда тагильчанка вышла из подъезда, то ее задержали сотрудники полиции. При обыске у девушки обнаружен сверток с один граммом мефедрона.