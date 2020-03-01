В Нижнем Тагиле медсестра получила 15 тысяч рублей штрафа за покупку наркотиков
Сегодня, 11:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тагистроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 21-летней медсестре, которую задержали при приобретении мефедрона, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Наркотик девушка заказала в интернет-магазине. После перевода оплаты ей выслали сообщение с местонахождением тайника. Наркотик был спрятан в электрощитке дома на Черноисточинском шоссе.
Когда тагильчанка вышла из подъезда, то ее задержали сотрудники полиции. При обыске у девушки обнаружен сверток с один граммом мефедрона.
Свою вину задержанная полностью признала. Вынесение приговора прошло в особом порядке, без судебного разбирательства. Девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
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