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#300лет
В Нижнем Тагиле медсестра получила 15 тысяч рублей штрафа за покупку наркотиков
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Нижнем Тагиле медсестра получила 15 тысяч рублей штрафа за покупку наркотиков

Сегодня, 11:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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