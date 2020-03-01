Водитель автобуса, пострадавший в ДТП под Нижним Тагилом, скончался в больнице

ДТП произошло 29 февраля. Грузовик North Benz столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате аварии погибли две женщины, ехавшие в микроавтобусе. В больницу были доставлены водитель и трехлетний пассажир Fiat.

Скончавшийся мужчина был госпитализирован с тупой травмой живота, переломом левого плеча со смещением и шоком второй степени.