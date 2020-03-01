Водитель автобуса, пострадавший в ДТП под Нижним Тагилом, скончался в больнице
Сегодня, 18:50ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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1 марта в больнице умер водитель микроавтобуса, которого госпитализировали в ЦГБ № 2 после ДТП на трассе «Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск». Об этом TagilCity.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП произошло 29 февраля. Грузовик North Benz столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате аварии погибли две женщины, ехавшие в микроавтобусе. В больницу были доставлены водитель и трехлетний пассажир Fiat.
Скончавшийся мужчина был госпитализирован с тупой травмой живота, переломом левого плеча со смещением и шоком второй степени.
В салоне автобуса находились 11 человек. Они направлялись из Нижнего Тагила в Турьинск на горячие источники.
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