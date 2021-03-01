16-летний подросткок погиб во время обрушения стены на заброшенном алапаевском заводе

Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Инцидент произошел 1 марта, во второй половине дня. В бывшем металлургическом заводе в поселке Верхней Синячихе произошло обрушение стены, в результате которого погиб 16-летний подросток.
Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
На данный момент осуществлен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и был назначен комплекс необходимых экспертиз.
В связи с произошедшим, проверку также начала Алапаевская городская прокуратура.
По предварительным данным, несовершеннолетний воспитывался в неполной семье и состоял на учете за употребление спиртных напитков, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Напомним, 27 февраля несовершеннолетний 2006 года рождения, который не был официально трудоустроен, упал при выполнении строительных работ в Алапаевске и получил травмы.