Екатеринбургский хостел заселил 418 мигрантов и получил штраф 4,8 миллиона рублей

50-местный хостел в Екатеринбурге заселил 418 мигрантов, из-за чего был оштрафован на 4,8 миллиона рублей. Нарушение было выявлено в ходе профилактического рейда.

Причиной проверки хостела на ЖБИ стало несоответствие в базе данных, в ходе которого выяснилось, что на одной кровати в указанном хостеле размещается до восьми человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Когда силовики прибыли в хостел, то они не обнаружили в нем ни одного мигранта. Создавалось ощущение, в номерах никто не проживает. Тех, кто числился в хостеле, сотрудники полиции нашли на различных строительных объектах города. Мигранты при опросе и не скрывали, что работают и живут именно на стройке,сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В ходе проверки было составлено 12 административных протоколов. Администрация хостела должна выплатить штраф в течение 60 дней. Напомним, жительница Нижнего Тагила прописала в своей квартире мигрантов взамен на ремонт. Многодетная тагильчанка прописала в квартиру мигрантов взамен на ремонт

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