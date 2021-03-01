Екатеринбургский хостел заселил 418 мигрантов и получил штраф 4,8 миллиона рублей

Екатеринбургский хостел заселил 418 мигрантов и получил штраф 4,8 миллиона рублей

Сегодня, 18:31ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
50-местный хостел в Екатеринбурге заселил 418 мигрантов, из-за чего был оштрафован на 4,8 миллиона рублей. Нарушение было выявлено в ходе профилактического рейда.

Причиной проверки хостела на ЖБИ стало несоответствие в базе данных, в ходе которого выяснилось, что на одной кровати в указанном хостеле размещается до восьми человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Когда силовики прибыли в хостел, то они не обнаружили в нем ни одного мигранта. Создавалось ощущение, в номерах никто не проживает.

Тех, кто числился в хостеле, сотрудники полиции нашли на различных строительных объектах города. Мигранты при опросе и не скрывали, что работают и живут именно на стройке,сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе проверки было составлено 12 административных протоколов. Администрация хостела должна выплатить штраф в течение 60 дней.

Напомним, жительница Нижнего Тагила прописала в своей квартире мигрантов взамен на ремонт.

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Екатеринбург
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